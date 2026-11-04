Policía de Guadalupe rescata a chihuahua junto al río La Silla

vecino reportó que el perro se encontraba en aparente abandono cerca del cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Colima

Policías de Guadalupe rescataron a un perro chihuahua a orillas del río La Silla, en la colonia 20 de Noviembre. El ciudadano que alertó a los oficiales sobre el hallazgo inició el trámite para adoptarlo.

Veterinarios detectan deshidratación y desnutrición

El vecino reportó que el perro se encontraba en aparente abandono cerca del cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Colima. Elementos de la Unidad de Control Ambiental (UNICAM) acudieron al sitio y pusieron a resguardo al chihuahua, de color beige.

Los agentes lo trasladaron al Centro Estatal de Control Animal, en la colonia La Hacienda. Allí, el personal veterinario confirmó que presentaba signos de deshidratación y desnutrición. El perro quedó bajo resguardo del centro para recibir atención y seguimiento mientras avanza el trámite de adopción.