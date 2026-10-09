Policía de Guadalupe hiere y detiene a hombre armado

De acuerdo con la autoridad municipal, cuando los policías lograron darle alcance, el sospechoso presuntamente sacó un arma de fuego y amagó a los elementos

Un hombre señalado por su presunta participación en robos a casas y negocios en el sector de Contry fue detenido por policías de Guadalupe, luego de que presuntamente los amenazara con un arma de fuego durante una persecución.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de prevención en la colonia Atoyac de Álvarez. Al detectar la presencia de la unidad policial, el hombre emprendió la huida y se introdujo entre varios domicilios, por lo que los oficiales comenzaron a seguirlo entre las calles Antonio Flores y Jesús Urdiales.

Policía dispara durante la detención

De acuerdo con la autoridad municipal, cuando los policías lograron darle alcance, el sospechoso presuntamente sacó un arma de fuego y amagó a los elementos.

Ante el riesgo para los oficiales, uno de ellos realizó un disparo dirigido a la pierna del hombre para neutralizarlo y concretar su detención.

El detenido fue identificado como José Isabel “N” de 25 años, a quien le aseguraron el arma de fuego que presuntamente utilizó para amenazar a los policías. Tras resultar herido, fue trasladado para recibir atención médica.

Ministerio Público investigará lo ocurrido

Tanto el detenido como el policía municipal involucrado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que deberá determinar la situación jurídica de ambos y continuar con las investigaciones correspondientes.