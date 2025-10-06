Policía de Guadalupe detienen a hombre ebrio por disturbios

El hombre, quien se identificó como Jaime Rodríguez Velázquez, de aproximadamente 50 años, se atravesó frente a vehículos que transitaban por la zona

Un hombre en estado de ebriedad fue detenido por la policía de Guadalupe, luego de ocasionar algunas disturbios en la vía pública.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Paseo Las Américas y la calle José Peón y Contreras, en la colonia Bosques de la Pastora.

En este punto el hombre, quien se identificó como Jaime Rodríguez Velázquez, de aproximadamente 50 años, se atravesó frente a vehículos que transitaban por la zona.

Incluso fue golpeado por una camioneta, sin embargo, el hombre se levantó y continuo caminando por el paso de rodamiento sin importar lo transitado de la vialidad.

Tras el reporte de los vecinos arribó la Policía de Guadalupe, para interrogar al hombre, al percatarse del estado inconveniente fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Los oficiales argumentaron que Rodríguez Velázquez estaría en detención para evitar se causará algún daño o a terceros, ya que se encontraba en bastante tomado.