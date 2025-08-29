Policía de Guadalupe baleado evitó feminicidio: Fiscalía

Un hombre atacó ayer por la tarde a policías de Guadalupe tras un reporte de violencia familiar en una vivienda de la colonia Zertuche

El fiscal del estado, Javier Flores, confirmó que el policía de Guadalupe herido durante un reporte de violencia familiar en la colonia Zertuche evitó un feminicidio.

Al ser cuestionado sobre los hechos, el funcionario señaló que el agresor estaba atacando a su propia madre cuando los oficiales arribaron.

“Es correcto. En un evento preliminar traemos la información de que estaba agrediendo a la madre, interviene Policía de Guadalupe”, especificó el Flores al término de la reunión de seguridad realizada en Palacio de Gobierno.

Fue en un domicilio de la calle Manuel L. Barragán donde se registró la agresión. Según el reporte, al llegar la patrulla el hombre sacó un arma de fuego y disparó contra los oficiales, hiriendo a uno de ellos en la mejilla.

El elemento se encuentra estable en el Hospital Universitario, mientras que el agresor ya fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

“Sí (ya se encuentra detenido el agresor). En una intervención ahí por parte de los elementos de la Policía de Guadalupe sucedió ese evento. Agredio efectivamente a un policía y también lesionó a la otra persona”, sostuvo Flores.