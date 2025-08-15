Policía de Escobedo recupera en CDMX auto robado mediante fraude

La víctima puso en venta su vehículo en redes sociales, fue contactada por una mujer y un cómplice simuló realizar una transferencia bancaria

Un caso de fraude en la compraventa de un vehículo, que derivó en amenazas de extorsión y muerte, fue resuelto por la Policía de Investigación de PROXPOL Escobedo, luego de que el automóvil fuera rastreado y recuperado en la Ciudad de México.

La víctima, residente de Escobedo, denunció que el 11 de agosto fue contactada por una mujer que se identificó como “Karla Obregón” para supuestamente adquirir su vehículo, el cual había puesto en venta a través de redes sociales. Durante la transacción, un cómplice simuló realizar una transferencia bancaria, lo que permitió llevarse el automóvil sin pagar por él.

Tras el robo, la situación escaló cuando la afectada comenzó a recibir llamadas con amenazas de muerte en caso de denunciar los hechos. Esto activó de inmediato un operativo de localización por parte de la Policía de Investigación de PROXPOL, que logró rastrear la señal GPS del vehículo hasta la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

Con apoyo de autoridades capitalinas, el automóvil fue asegurado y resguardado. El director de la policía de Coyoacán, Ángel Aguilar, participó en la coordinación para garantizar la seguridad de la víctima durante la entrega y el regreso de la unidad a Nuevo León.

El secretario de Seguridad de Escobedo, Marco Antonio Zavala, señaló que el municipio cubrió los gastos de traslado y brindó asesoría legal a la afectada. Asimismo, advirtió sobre los riesgos de realizar transacciones en línea sin medidas de seguridad y resaltó la capacidad de respuesta de la corporación para proteger a la ciudadanía.

Las investigaciones para dar con los responsables continúan.