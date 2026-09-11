Policía de Apodaca muere atropellado mientras colocaba conos

El oficial se encontraba colocando conos preventivos en el área de trabajos relacionados con las obras del Metro, cuando fue embestido por un vehículo.

El policía, murió luego de ser atropellado mientras realizaba labores de apoyo en una zona de obras sobre la carretera a Miguel Alemán, en Apodaca.

El hecho vial ocurrió al filo de las 04:30 horas en el cruce de la carretera Miguel Alemán y la avenida Concordia, en el Parque Industrial Kalos, donde el elemento de Seguridad Pública de Apodaca se encontraba realizando labores preventivas.

De acuerdo con la información preliminar, el oficial fue embestido por una camioneta Pick up Ford modelo 2024, color blanco.

Tras el accidente, el policía Alexander Antonio Vázquez Gómez, de 33 años fue trasladado para recibir atención médica; sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento tras sufrir un paro cardiorrespiratorio . El hallazgo del cuerpo fue reportado a la altura del kilómetro 23+100 de la carretera a Miguel Alemán, frente a la Clínica 67.

En el lugar de los hechos, elementos de Seguridad Pública de Apodaca detuvieron al conductor de la camioneta, identificado como Rubén “N”, de 61 años, quien también fue trasladado al Hospital Metropolitano para recibir atención médica.

La muerte del elemento fue confirmada por el alcalde de Apodaca, César Garza Arredondo, quien lamentó lo ocurrido y expresó sus condolencias a la familia del oficial.

“Trágicamente otro vehículo pasó por el lugar atropellando a nuestro compañero que se encontraba ayudando a los trabajadores del Metro. Lamentablemente perdió la vida.”

El edil informó que el municipio ya se encuentra en comunicación con los familiares de Alexander Vázquez y aseguró que se les brindará el apoyo necesario.

Señaló que estará personalmente atento para que se cubran los gastos funerarios y el traslado de los restos a su lugar de origen, además de hacer efectivo el seguro de vida y la pensión vitalicia correspondiente para su familia.

“Estaré personalmente atento para que reciban todos los apoyos necesarios, desde los gastos funerarios y el traslado a su lugar de origen, hasta el seguro de vida y la pensión vitalicia.”

El caso permanece bajo investigación por parte de la Fiscalía de Nuevo Leon para determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropello y deslindar responsabilidades.