Policía de Apodaca detiene a cuatro con órdenes de aprehensión

Elementos de la Policía de Apodaca lograron la detención de cuatro hombres que contaban con órdenes de aprehensión vigentes, entre ellos un ciudadano de origen colombiano.

El primer arresto ocurrió en el cruce de la avenida Andrómeda y la calle Encelado, en la colonia Cosmópolis, donde fue detenido Ervey, de 42 años.

El hombre fue sorprendido por los uniformados mientras observaba con actitud sospechosa el interior de varios vehículos. Tras una revisión e investigación, se confirmó que tenía una orden de aprehensión por el delito de narcomenudeo de metanfetamina.

El segundo detenido fue identificado como Franco David, de 20 años, quien circulaba a exceso de velocidad a bordo de una motocicleta por la avenida Del Lago y Lago Michigan, en la colonia Privadas de Santa Rosa.

Al verificar sus datos, se estableció que contaba con una orden de aprehensión por narcomenudeo de marihuana.

El tercer implicado fue Marlon Stiven, de 25 años y nacionalidad colombiana. También fue detenido por conducir a exceso de velocidad en una motocicleta. Tras una revisión, los oficiales confirmaron que el extranjero tenía una orden de aprehensión por el delito de resistencia de particulares.

Finalmente, fue capturado un hombre identificado como Fernando o Sergio Alejandro, quien inicialmente fue detenido por delitos contra la salud. Al avanzar las indagatorias, se confirmó que tenía una orden de aprehensión vigente por robo con violencia.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que se proceda conforme a la ley.