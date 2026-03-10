Policía auxilia a menor semiinconsciente y lo escolta al hospital

Los hechos ocurrieron sobre la Avenida Ruiz Cortines, cuando el oficial Eduardo Zapata detectó un automóvil Nissan Tsuru que circulaba a exceso de velocidad

Un elemento de la Policía de Monterrey brindó apoyo a una familia para trasladar de emergencia a un menor de siete años que presentaba convulsiones y se encontraba semiinconsciente, lo que permitió que recibiera atención médica oportuna.

Oficial detecta vehículo a exceso de velocidad

Los hechos ocurrieron sobre la Avenida Ruiz Cortines, cuando el oficial Eduardo Santiago Zapata Rodríguez detectó un automóvil Nissan Tsuru que circulaba a exceso de velocidad por el carril de la Ecovía.

Madre pide ayuda al policía

Al darle alcance a la altura de la colonia Hidalgo, una mujer le hizo señas para solicitar apoyo, por lo que el oficial se acercó y descendió de la patrulla.

La madre explicó que se dirigían al Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González debido a los problemas de salud que presentaba su hijo. Sin embargo, al observar que el menor se encontraba en estado crítico y convulsionando, el policía decidió abrir paso con sirena y torreta encendidas hacia el hospital más cercano.

Menor recibe atención médica de urgencia

De esta manera escoltó el vehículo familiar hasta el Hospital General de Zona No. 17 del IMSS, ubicado en la colonia Benito Juárez.

Al llegar al nosocomio, el niño fue ingresado de inmediato al área de urgencias, donde recibió atención por parte del personal médico de guardia.

Reconocen acción del oficial

Por esta acción, el policía fue reconocido por el comisario general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, Eduardo Sánchez Quiroz, quien destacó este tipo de acciones para apoyar a la ciudadanía en situaciones de emergencia.