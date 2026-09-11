Podrían clonar llaves para robar Jeeps Rubicon

Expertos en seguridad recomiendan a dueños usar rastreadores tras detectarse aperturas de camionetas sin fuerza ni violencia.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La posible clonación de llaves sería una de las formas utilizadas por delincuentes para robar camionetas Jeep, principalmente modelos Rubicon, ante el aumento de casos registrado en Nuevo León.

Propietarios de estos vehículos se encuentran molestos, sorprendidos e inseguros, luego de conocer que sus camionetas se han convertido en un objetivo para los delincuentes.

Una de las principales preocupaciones es que los vehículos puedan ser abiertos y encendidos sin utilizar métodos violentos, por lo que expertos en seguridad recomiendan a los propietarios reforzar las medidas de protección y no depender únicamente de la llave original.

Entre las recomendaciones se encuentran instalar dispositivos de rastreo, utilizar sistemas adicionales de seguridad y evitar dejar las camionetas durante periodos prolongados en lugares poco vigilados.

La Secretaría de Seguridad de Escobedo confirmó un incremento en los reportes de robo de Jeeps Rubicon, mientras que la Fiscalía de Nuevo León reconoció que los casos también se han presentado en otros municipios del estado.

Algunos de los vehículos robados son trasladados posteriormente a otras entidades.

Ante esta situación, usuarios de Jeeps piden mayor atención de las autoridades y acciones que permitan frenar el robo de estas camionetas, así como investigar cómo están siendo sustraídas y cuál es el destino de las unidades.