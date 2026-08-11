Población indígena exige representación y presupuesto en NL

Entre sus principales planteamientos se encuentra la necesidad de garantizar una representación de las comunidades indígenas dentro del Congreso del Estado

Integrantes del Consejo Indígena de Nuevo León y la Comisión Representativa de Personas Pertenecientes a Pueblos y Comunidades Indígenas Residentes en el Estado presentaron ante el Congreso local una iniciativa y solicitud para el reconocimiento, representación y fortalecimiento de los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas que residen en Nuevo León.

Entre sus principales planteamientos se encuentra la necesidad de garantizar una representación de las comunidades indígenas dentro del Congreso del Estado, así como un presupuesto estatal.

Advierten falta de recursos para comunidades indígenas

Liberio Porfirio Hernández, representante de la comunidad indígena en Nuevo León, señaló que actualmente no existen recursos presupuestales estatales o municipales claramente destinados a este sector de la población.

“Al día de hoy no existe ningún presupuesto ni del Estado ni de los municipios, entonces creo que es muy lamentable que las comunidades indígenas radicadas en Nuevo León vivan existiendo y que las autoridades sigan pensando que son migrantes cuando la gente que tiene más de un año ya son residentes y, por lo tanto, tiene que tener todos los derechos que contempla la Ley Constitucional donde habla de los derechos indígenas”, dijo.

Proponen etiquetar un presupuesto estatal

Además de la representación en el Poder Legislativo, la iniciativa contempla la asignación de un presupuesto destinado a las personas, pueblos y comunidades indígenas residentes en Nuevo León.

La ausencia de presupuesto, de acuerdo a los representantes de la población indígena, puede traducirse en la imposibilidad de desarrollar programas permanentes relacionados con educación, salud, vivienda, empleo, capacitación, acceso a la justicia, preservación y promoción de las lenguas indígenas, cultura, desarrollo económico, asistencia social, derechos humanos y fortalecimiento comunitario.