Población en edad laboral cae 20% en los últimos 10 años

En Nuevo León y en México cada vez hay menos personas en edad de trabajar y más las que dependen de sus jubilaciones o las que proporciona el gobierno.

En Nuevo León y en México cada vez hay menos personas en edad de trabajar y más las que dependen de sus jubilaciones o las que proporciona el gobierno.

En los últimos 10 años, a nivel nacional, se redujo en más de 20% el segmento de personas de 15 a 64 años en relación con las que tienen más de 65 años, y se estima que para el 2030 la disminución será de 35%, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) y Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.

Nuevo León no está exento de este fenómeno, aunque la tendencia es un poco menos marcada que a nivel país.

Ante esta realidad, expertos señalan que “desde ya”, el Estado mexicano y sus entidades tienen que ir pensando en crear políticas y programas para que quien quiera y pueda siga trabajando algunos años más; permitir jubilaciones parciales o escalonadas; aumentar el ahorro individual y la densidad de cotización y evitar que las pensiones pierdan poder adquisitivo.

Según los datos oficiales, en el 2010, en México había 10 personas en edad de trabajar por cada persona de 65 años o más; para el 2025, ya eran 7.9 personas, lo que es una reducción de 21 por ciento.

Se estima que para el 2030, la relación será de 6.5 personas por cada adulto mayor, lo que será una baja de 35% en cuanto a quienes están en edad de trabajar, de acuerdo con los lineamientos de las leyes laborales del país.

En el caso de Nuevo León, en el 2015 eran 10.4 personas por cada adulto mayor y para el 2025 se redujo a 8.5, lo que es 18% menos; para el 2030 se estima que la relación bajará a 7.6 personas, por lo que será un 27% de reducción.

En entrevista con El Horizonte, Myrna Elia García Barrera, directora general del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores (IEPAM), señaló que se deben fomentar proyectos que amplíen la oferta laboral a los adultos mayores, pues incluso en etapa adulta muchos están en condiciones para trabajar, pero se les cierran las oportunidades.

Tenemos que fomentar que las empresas se sensibilicen para que aprovechen la experiencia de las personas mayores.

“Ya debemos tener una diversidad de proyectos para poder emprender lo que le llamamos también economía plateada, que son servicios direccionados o dirigidos a las personas mayores”, indicó.

ADULTOS MAYORES EN NL

La directora general del IEPAM dijo que mencionó que del año 2020 al 2026 la población de más del 60% en Nuevo León pasó del 11% al 14%, pero que hay municipios como San Nicolás donde del total de habitantes se llega hasta el 22% de los que tienen más de seis décadas.

Los datos, dijo, se basan de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Nuevo León.

En Nuevo León hay 650,000 adultos mayores conforme al Censo 2020, que representábamos el 11.3% de la población, pero ya ahorita somos el 13 o 14% del 2026.

San Nicolás es uno que ya tiene hasta el 22% de la población de adultos mayores. “Adulto mayor es la persona de 60 años y más conforme a la ley federal o estatal”, explicó García Barrera.

MÁS GASTO EN CUIDADOS

Por último, la directora general del IEPAM señaló que el envejecimiento de la población trae mayores presiones presupuestales, no solo en el pago de pensiones, sino también en un mayor gasto en salud y cuidados.

Por eso afirmó que se deben ir creando políticas para que estos programas sean sostenibles y autosustentables.

También es importante, abundó, que se promueva un envejecimiento saludable, mediante el ejercicio y ahorro económico adecuado.

“América está envejeciendo mucho más rápido que Europa en su tiempo y esto trae como consecuencia los retos de la longevidad; esto significa que para el año 2040 vamos a ser más personas mayores que personas de 0 a 14 años; ya la pirámide poblacional se ha transformado y se está transformando”, indicó.

BAJA FUERZA LABORAL

En México, cada vez son menos las personas que están en edad de trabajar, lo que significa que está cayendo la base de personas que sostienen la economía y aumentan quienes viven de una pensión.

México

Año Personas de 15-64 años por cada persona de 65+

2015: 10

2020: 8.7

2025: 7.9

2030: 6.5

Variación 2015 vs. 2025: -21%

Variación 2015 vs. 2030: -35%

Nuevo León

Año Personas de 15-64 años por cada persona de 65+

2015: 10.4

2020: 9.3

2025: 8.5

2030: 7.6

Variación 2015 vs. 2025: -18%

Variación 2015 vs. 2030: -27%

Fuente: Conapo e INEGI

LO QUE RECOMIENDAN EXPERTOS

Si hay menos trabajadores financiando a más jubilados, los sistemas de reparto empiezan a presionarse; por eso expertos recomiendan lo siguiente:

- Revisar gradualmente la edad de retiro conforme aumenta la esperanza de vida.

- Incentivar que quien quiera y pueda siga trabajando algunos años más.

- Permitir jubilaciones parciales o escalonadas.

- Hacer compatible, bajo ciertas reglas, pensión e ingreso laboral.

- Aumentar el ahorro individual y la densidad de cotización

- Evitar que las pensiones pierdan poder adquisitivo.