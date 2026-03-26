Plantean nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información

La iniciativa presentada por diputados de Morena busca homologar la normativa con la federal, ahorrar recursos y mejorar acceso a la información pública

La bancada de Morena presentó una nueva propuesta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Nuevo León, para armonizar la legislación local con la federal.

Esta iniciativa fue presentada por los diputados morenistas Berenice Martínez, Tomás Montoya y Mario Soto, quienes resaltaron que, para evitar duplicidades, la ley se tiene que homologar.

"Se estima que este rediseño permitiría un ahorro superior a los 230 millones de pesos al año, recursos que podrían destinarse a programas sociales y acciones con beneficio directo para la ciudadanía".

“Queremos que la información no solo esté disponible, sino que sea útil para las personas”, dijo la diputada Berenice Martínez.

Esta propuesta incluye que la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado asuman funciones como autoridad en la materia de transparencia y acceso a la información, mientras que los órganos internos de cada poder y organismo autónomo garanticen el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Mientras que en el lado de acceso a la información, esta nueva ley contempla reglas claras para la presentación de solicitudes, un catálogo ampliado de obligaciones de transparencia y el uso de la Plataforma Nacional de Transparencia como herramienta central de consulta.