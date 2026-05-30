Plantean entregar inmueble para reparar daño en fraude de Creare

El fiscal precisó que la intención es entablar un diálogo con las víctimas para determinar si desean aceptar un arreglo bajo este esquema

El fiscal estatal, Javier Flores Saldivar, informó que en el caso de Creare Desarrollos se analiza la posibilidad de otorgar una propiedad como forma de reparación del daño a las víctimas del presunto megafraude inmobiliario.

Investigación acumula más de mil 500 diligencias

Durante su declaración, el funcionario explicó que las denuncias existen desde el año 2021 y que el principal implicado, César Alejandro Pérez Jiménez, ha sido investigado de manera permanente, con más de mil 500 diligencias judiciales desahogadas dentro del proceso.

Detalló que el imputado permanece desde hace aproximadamente dos años en prisión preventiva y que actualmente está ofreciendo un inmueble con un valor cercano a los 350 millones de pesos, el cual podría destinarse a resarcir el daño económico causado.

El fiscal precisó que la intención es entablar un diálogo con las víctimas para determinar si desean aceptar un arreglo bajo este esquema.

“La idea es precisamente ver en qué forma se hace la plática con las víctimas para llevar a cabo un arreglo, si ellos lo desean”. mencionó el fiscal.

El caso Creare concentra cientos de denuncias por fraude inmobiliario en Nuevo León y continúa bajo investigación, mientras las autoridades mantienen abierto el proceso judicial y el contacto con las personas afectadas.