Plantean en Congreso frenar alzas en seguros de gastos médicos

La propuesta surge luego de que las denuncias formales contra aseguradoras aumentaron 53% en Nuevo León durante el año 2024

Ante el crecimiento de quejas contra aseguradoras y el encarecimiento de los seguros de gastos médicos, el diputado del PRI, Héctor Morales presentó una iniciativa para regular los incrementos en las primas y reforzar los derechos de los asegurados.

La propuesta surge luego de que las denuncias formales contra aseguradoras aumentaron 53% en Nuevo León durante 2024, mientras que algunas primas se dispararon hasta 45% en un solo año, según datos oficiales.

“Es necesario regular y contener los incrementos injustificados en las primas y asegurar que todo beneficiario pueda conservar su antigüedad, especialmente las personas mayores de 60 años, quienes hoy enfrentan primas cada vez más altas derivadas exclusivamente de su edad.

“Además, es necesario que informen de manera clara y precisa en la póliza los alcances, términos, condiciones, exclusiones, limitantes, franquicias o deducibles y cualquier otra modalidad que se establezca en la red de servicios médicos e infraestructura hospitalaria que ofrezca la institución de seguros”, dijo el diputado.

La iniciativa plantea modificar los artículos 200 y 201 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, con el fin de añadir obligaciones para las compañías y evitar aumentos que afecten a los usuarios.

“Los aumentos en las pólizas rebasan por mucho los indicadores de inflación nacional y los parámetros de actualización económica oficial, obligando a muchas familias a cancelar su póliza justo cuando más la necesitan”, agregó Hector Morales.