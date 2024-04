Plantea Xóchitl 5 puntos para incremento del nearshoring

De gira por Nuevo León y durante un diálogo con empresarios de Caintra, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, planteó 5 puntos para que el nearshoring llegue al país en buena proporción, y no a cuenta gotas.

Gálvez afirmó que son estado de derecho, energía limpia y agua, seguridad pública, infraestructura y educación técnica, la clave para lograrlo.

“Sin estas cinco cosas, México tendrá un cachito de nearshoring”, dijo.

En cuanto a seguridad pública la candidata dijo que “se acabarán los abrazos a los delincuentes” y combatirán el crimen pero no con violencia, sino con inteligencia con tecnología y lamentó que el 35% del país esté en manos de la delincuencia organizada.

Respecto a la energía, agregó que las inversiones en Pemex deben bajar y convertir al país en un lugar de energía limpia.

Expresó que para tener mayor infraestructura, se debe fortalecer el Tratado de Libre Comercio, teniendo en cuenta que México tiene las entradas más convenientes para las empresas y llamó al sector privado a co-invertir, además de regenerar carreteras y autopistas.

“Nuestra geopolítica es Norteamérica, que andarle coqueteando a otros países a lo wey”, sostuvo.

Apostará por el programa Sisi (Sí trabajo y sí estudio) donde beneficiará a aquellos jóvenes responsables con la educación técnica: aprenderán inglés, tendrán conocimientos avanzados y recibirán un apoyo económico de 3 mil 600 pesos.

Y determinó que se debe tecnificar la energía, para que esta sea verde, barata y sustentable.

“Vivimos un momento extraordinario a nivel mundial, es una estupidez que México no lo esté aprovechando”, alegó.

Afirma Xóchitl que “agua hay” y tiene la solución a la crisis

Priorizando el tema del agua dentro de su campaña, Xóchitl Gálvez, afirmó que, tanto en México como en Nuevo León hay agua y lo que falta para salir de la crisis es “una cabeza que le entienda”.

La candidata dijo tener la solución para ultimar la crisis hídrica que encrudece con el paso de los años, sobre todo en la parte norte del país.

Su solución es fortalecer los bosques, tecnificar el campo, reparar fugas, tratar el 100% de las aguas residuales y captar agua de lluvia.

Y dijo que potabilizar y almacenar agua son buenas opciones, tal y como se hace en el extranjero.

“Agua hay, lo que se necesita una cabeza que le entienda al ciclo del agua.

“He dedicado 30 años de mi vida a estudiar el tema del agua. Si no lo resolvemos vaya problema que vamos a tener”, aseveró.

Dijo que para resolver la crisis, se requiere una inversión mínima de 100 mil millones de pesos y está dispuesta en hacer sinergia con el sector privado.

De una vez le digo a Samuel: conmigo le va a ir mejor

En su gira de trabajo por Nuevo León, Xóchitl Gálvez, envió un contundente mensaje al gobernador Samuel García, asegurando que trabajando de la mano, Nuevo León irá en ascenso y lo llamó a invertir mejor el dinero del estado.

Puntualizó que cree en el federalismo y está dispuesta a hacer sinergia en caso de obtener el triunfo, por el bien de la entidad.

“Yo sí creo en el federalismo y de una vez le digo a Samuel, conmigo le va a ir mejor, nada más que hasta bien la lana.

“Este gobierno dejó de gastar en seguridad pública el año pasado, 50 mil millones de pesos, esos son los desvíos reales y ya cuantificados del gobierno, y se han ido a las obras faraónicas y se han ido a esas como Dos Bocas para que nadie tenga un departamento aquí en San Pedro, esos de la corrupción”, declaró.

Promete Xóchitl a Adrián recursos para policías bien pagados en Monterrey

Teniendo en cuanta la crisis de seguridad que enfrenta Nuevo León y su capital, Xóchitl Gálvez prometió a Adrián de la Garza suficientes recursos para tener policías bien pagados en Monterrey y con buenas condiciones para sus familias.

Argumentó que parte de su estragos es reforzar las policías municipales y estatales.

“Mi querido Adrián vas a tener recursos para que ningún policía tuyo esté mal pagado, para que tengan seguridad social, para que tengan crédito de vivienda, para que tengan becas para sus hijos en el Tec de Monterrey”, enfatizó.

Dijo que el bienestar de los hijos de policías es fundamental para una buena operación policial.

“Que el papá pueda decir, si me entrego a la delincuencia, mi hijo no va a tener la oportunidad de salir adelante”, subrayó.

Expresó que la violencia en el estado es grave y se comprometió a cuidar a los hombres y mujeres de Nuevo León.

Combatirá Xóchitl delincuencia en Valle de las Salinas

Tras ser cuestionada sobre los plagios masivos que se registraron tanto Ciénega de Flores, cómo en Salinas Victoria, Xóchitl Gálvez prometió parar el crimen en esta zona de Nuevo León.

Y al reconocer que hay puntos del estado al que solo entra la delincuencia, se comprometió a reforzar la seguridad en las carreteras.

"Hay zonas del país a las que prácticamente no se puede entrar más que los criminales y creo que eso tiene que parar, sobre todo en el marco de una elección complicada.

"Fortaleceré la vigilancia en las carreteras y meter tecnología", indicó.

Pide Xóchitl al menos mantenimiento a la Refinería

Al lamentar la evidente contaminación de la metrópoli, Xóchitl Gálvez llamó de nueva cuenta al cierre de la refinería de Cadereyta, o al menos parar operaciones para que se le dé mantenimiento.

Indicó que aunque va por el cierre de la fábrica, al momento esta decisión no depende de ella.

Sin embargo, sigue con la idea de cerrarla en caso de llegar a la silla.

Gálvez criticó “la nata” de contaminación que cubre a la ciudad y reafirmó su creencia de que es derivado de la refinería de Pemex.

“Vaya nata que tienen, no se dan cuenta. De entrada hay que cerrarla para revisar los catalizadores. Este gobierno si no quiere que se cierre, darle mantenimiento por lo menos, ellos son gobierno, yo no soy gobierno”, expuso.

Responde Xóchitl a MC: Nosotros vamos a ganar con voto

Ante las denuncias que Movimiento Ciudadano a interpuesto en Nuevo León, contra Adrián de la Garza, miembro de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez decidió no darles importancia.

La candidata señaló que buscan convencer a la ciudadanía mediante denuncias y enfatizó que ellos ganarán solo con votos.

“Ellos quieren ganar con denuncias y no con votos, nosotros vamos a ganar con votos”, aclaró.

Este viernes la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México pisó de nueva cuenta tierras regias para reunirse con empresarios y jóvenes estudiantes.

