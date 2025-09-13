Plantea Susarrey garantizar el derecho humano a la movilidad

Luis Susarrey presentó en la UDEM su libro El Derecho a la Movilidad, donde plantea convertir este derecho en políticas públicas efectivas

El Secretario General de San Pedro, Luis Susarrey Flores, presentó en la Universidad de Monterrey su libro El Derecho a la Movilidad: Principios y Directrices para ser Legislado, en el que plantea la necesidad de transformar este derecho constitucional en políticas públicas efectivas.

Ante alumnos y maestros de esa institución, Susarrey dijo que con su libro busca llevar la discusión sobre la movilidad más allá del terreno académico, para situarla en el ámbito legislativo y político como un derecho humano pendiente de materializarse en Nuevo León y en el país.

Explicó que su obra deriva de cuatro años de investigación doctoral, con el objetivo de ofrecer a los legisladores y tomadores de decisiones una guía práctica para construir normas de calidad en favor de los ciudadanos.

La presentación de la obra se realizó en la UDEM, donde el autor –egresado de esa institución– planteó que la movilidad debe dejar de ser un problema técnico o urbanístico y asumirse como un asunto público y de gobernabilidad.

“Se trata de un esfuerzo para que quienes hacen leyes puedan generar normas de calidad y que estas se apliquen de manera adecuada en beneficio de las familias mexicanas”, afirmó Susarrey.

El autor insistió en que Monterrey y Nuevo León tienen la infraestructura académica y técnica para dar un salto en esta materia, pero reconoció que el verdadero reto está en el terreno político.

“Tenemos buenas leyes, tenemos instituciones y, sobre todo, tenemos gente sumamente preparada.

“Lo que nos falta son tres piezas: la primera, voluntad política; la segunda, trabajo en equipo; y la más importante, saber ponerse en los zapatos de los demás: empatía”, señaló.

El planteamiento de Susarrey no es menor en un estado donde la movilidad se ha convertido en un reto para ciudadanos y autoridades y donde por primera vez se están abordando y ejecutando programas de gran calado para garantizar este derecho por parte del estado.

En la sesión de diálogo posterior a la presentación, académicos y estudiantes coincidieron en que este tema inevitablemente deberá estar en el debate electoral y legislativo rumbo a 2027, no solo como política pública, sino como un indicador de gobernabilidad y visión de futuro.

“Este libro está dedicado a los legisladores, a la academia y al público en general, con la intención de que sea un parteaguas que impulse a más personas a profundizar en esta rama del derecho humanístico”, dijo el panista.

La obra ya se había presentado en el Congreso del estado para alcaldes y legisladores y ahora se presentó en una universidad privada.