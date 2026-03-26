Plantea presidenta a empresarios regios regresarles los impuestos

La propuesta llegó durante su participación en la Asamblea Anual de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, planteó a los empresarios regios regresarle a Nuevo León los impuestos que ellos pagan, pero para hacer obras en la entidad, como por ejemplo, obras en el ramo del agua.

Al encabezar en la entidad la Asamblea Anual de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra), la mandataria nacional reveló que el planteamiento se lo hizo a ella un empresario que andaba vendiendo su fábrica.

Y Sheinbaum Pardo vio bien la sugerencia.

"De los empresarios de Nuevo León a Nuevo León”, afirmó ante los industriales, en la reunión anual de Caintra.

Agradece Samuel apoyo: "¿Qué sería de mí?”

El gobernador Samuel García le agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por el apoyo extra de mil 500 millones de pesos que envió a Nuevo León para terminar las obras del Metro a fin de que estén listas para el Mundial de Futbol.