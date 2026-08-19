Plantea NL invertir en CFE para poner fin a apagones en canícula

La reunión busca evitar que los cortes de energía eléctrica sigan afectando la operación de los tanques y el suministro de agua.

Para poner fin a los apagones en canícula, este martes el gobernador Samuel García planteará a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la disposición del gobierno estatal para invertir en energía, y así se evitar que las fallas en el servicio eléctrico repercutan en otro drama: el de la suspensión en el suministro de agua.

"Queremos ver cómo el Estado ayuda a la CFE a que en estos picos de calor, que todo mundo prende climas, ya no se nos truene por saturación el sistema. Tenemos una reunión para ver dónde invertimos, no solamente CFE, sino también el Estado, que se pueda modular y regular que, aun en canícula, no haya cortes, ni apagones", declaró el mandatario.

La reunión será durante la mañana en el LAB Nuevo León, y también estará el superintendente de la CFE en la entidad.

"Viene gente de México, vamos a tener una reunión con CFE para resolver ya el tema de apagones en época de canícula, en época de calor, y que ya en los siguientes años también Nuevo León no tenga ningún tema de luz, que sigan llegando empresas y que siga habiendo infraestructura", detalló.

El gobernador relató lo que ha sucedido en las últimas semanas en la entidad, el calor extremo que trae la canícula.

"Luego sucede, nos pasó en julio: se va la luz o hay un apagón y, aunque CFE lo restablezca en una hora, puede tardarse dos días en rellenar los tanques. Entonces, lo que queremos mañana (este martes) es pedir es que el tema de luz no es solo luz lo que afecta: a la ciudad nos afecta con el tema del agua", explicó.

Dijo que espera que, tras la reunión con los directivos, haya soluciones.

"Espero recibirlos y poder tener ya una respuesta a la población de que ya no haya apagones en Nuevo León", expuso.

Aclaró que la CFE está invirtiendo en subestaciones, pero el problema va más allá.

"Y la ciudad crece y las subestaciones se van haciendo conforme crece, pero luego lo viejo, Monterrey centro, San Nicolás, Escobedo, no basta con mantenimiento. Hay que meter equipo regulador para que siempre haya energía, lo que se llama la famosa demanda, y cargo por demanda", explicó.

Aseveró que ya el Estado sabe cómo está el problema.