Plantea Colosio ampliar facultades y recursos para los municipios

El legislador planteó mejorar las condiciones laborales de policías y criticó la concentración de presupuesto en el Gobierno Federal.

Ampliar de tres a cuatro años el periodo de las administraciones municipales, garantizar que reciban directamente los recursos federales y fortalecer el presupuesto destinado a seguridad pública fueron algunas de las propuestas que presentó el senador Luis Donaldo Colosio Riojas durante su segundo informe legislativo.

Desde la Biblioteca Raúl Rangel Frías de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el legislador de Movimiento Ciudadano sostuvo que los municipios son el primer contacto de la ciudadanía con las autoridades, pero también los que cuentan con menos herramientas para atender sus necesidades.

Colosio señaló que los gobiernos municipales deben responder a problemas cotidianos como la falta de agua, servicios públicos, alumbrado y seguridad, aunque muchas veces enfrentan presupuestos limitados y recursos federales que llegan tarde.

También planteó mejorar las condiciones laborales y salariales de los policías municipales, además de ampliar los esquemas de financiamiento para los gobiernos locales, con el objetivo de que tengan mayor capacidad para desarrollar proyectos y atender a sus habitantes.

Durante su mensaje, el senador aseguró que su trabajo legislativo busca fortalecer a los municipios y criticó la concentración de decisiones y recursos en el Gobierno Federal.

Además, cuestionó que las reformas constitucionales lleguen al Congreso sin apertura al debate y señaló que existe poco espacio para las voces que piensan diferente.

En su informe también abordó propuestas relacionadas con salud, educación, empleo, seguridad, medio ambiente, protección digital y transparencia, al destacar iniciativas presentadas durante sus dos primeros años en el Senado.