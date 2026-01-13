Planean edición 2026 de la gran celebración cultural estatal

La celebración contará con la participación de más de 50 entidades, entre ellas museos, centros culturales, fundaciones, organismos públicos y privados.

La riqueza histórica y cultural del estado se prepara para su edición 2026. El arquitecto Sergio Rodríguez, presidente del consejo organizador, encabezó la reunión de planeación para el evento que se realizará el domingo 1 de marzo y que contará con 170 actividades distribuidas en todo el territorio neolónes.

Más de 50 entidades participarán en la jornada cultural

La celebración contará con la participación de más de 50 entidades, entre ellas museos, centros culturales, fundaciones y organismos públicos y privados. A este esfuerzo se suman cronistas, historiadores y diversos municipios, lo que consolida una red colaborativa en favor de la cultura estatal.

Una iniciativa cultural con más de una década de historia

Desde su creación en 2014, esta iniciativa ha tenido como objetivo acercar la cultura a la ciudadanía mediante actividades accesibles en distintos puntos del estado.

Fecha incluida en el calendario cívico oficial

Cabe destacar que, desde 2015, esta fecha forma parte del calendario cívico oficial por decreto del Congreso local, consolidándose como una tradición cultural para las familias regiomontanas.