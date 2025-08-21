Plagian a hombre en escuela secundaria de Montemorelos

De acuerdo a testigos, un hombre bajó al conductor de la camioneta del cuello y lo metió a un vehículo en color blanco sin especificar la marca ni placas

Un hombre fue privado de su libertad durante esta mañana en Montemorelos cuando llegaba al interior de una secundaria.

Los hechos se registraron durante esta mañana alrededor de las 11:15 en la calle Avenida Libertad, en su cruce con la calle Rayón, al interior de la escuela secundaria Antonio de la Garza García.

De acuerdo con testigos, señalaron que un hombre bajó al conductor de la camioneta del cuello y lo metió en un vehículo en color blanco, sin especificar la marca ni placas.

La camioneta en la que viajaba el hombre que llegó a la escuela secundaria y quien fue privado de su libertad se trata de una camioneta Kia, con placas de circulación VLP034A del Estado de Nuevo León.

En el lugar hicieron acto de presencia los elementos de la agencia Estatal de investigaciones, así como la policía local, para recabar datos en la institución educativa donde se registró la supuesta privación de la libertad.