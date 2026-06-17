Plaga de lirio invade arroyo La Chueca y amenaza presa La Boca

Agua estancada y nutrientes contaminantes ha detonado el brote, que amenaza con extenderse de forma irreversible hacia el vaso principal de la presa

Una severa plaga de lirio acuático ha invadido el arroyo La Chueca, extendiéndose de forma alarmante y poniendo en riesgo el ecosistema de la presa Rodrigo Gómez "La Boca", ubicada en el municipio de Santiago.

Esta proliferación desmedida avanza rápidamente por el cauce que alimenta al embalse, generando en los habitantes de la zona una creciente preocupación ambiental y sanitaria en la región.

“Lo que alguna vez fue un río saludable, hoy enfrenta una amenaza silenciosa. A lo largo de más de 700 metros, la contaminación y el crecimiento descontrolado de vegetación acuática cubren la superficie del agua, transformando por completo el paisaje. Lo que resulta sorprendente es que hace algunos años este río enfrentaba una realidad muy distinta, la falta de agua”, se describe en un video.

El Arroyo La Chueca se ubica en el municipio de Santiago, Nuevo León, justo al sur del área metropolitana de Monterrey. Tras nacer en la Sierra Madre Oriental, desciende cruzando la Carretera Nacional, a la altura de comunidades como Las Palmas y El Faisán, y continúa su curso hasta desembocar en la Presa La Boca.

La combinación de agua estancada y nutrientes contaminantes ha detonado este brote masivo que asfixia el cuerpo de agua y amenaza con extenderse de forma irreversible hacia el vaso principal de la presa.

“Hoy que el cauce ha recuperado su nivel, enfrenta un nuevo desafío que pone en riesgo la vida que depende de él. Esta capa vegetal bloquea la entrada de luz solar, reduce los niveles de oxígeno y pone en riesgo a peces y aves y otras especies que dependen de este ecosistema. Además de afectar la biodiversidad, la acumulación de vegetación dificulta el flujo natural del agua, favorece la propagación de insectos y aumenta el riesgo de problemas ambientales y sanitarios para las comunidades agrarias”, se advierte sobre los impactos colaterales de la plaga.

Vecinos señalan que la falta de un plan de contención inmediato acelerará el deterioro de este paraje turístico y suministro de agua metropolitano.