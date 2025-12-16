Pirotecnia afecta salud de las mascotas; Emiten recomendaciones

En esta temporada decembrina, señaló el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, se registra un incremento en los reportes de mascotas extraviadas

La pirotecnia no solo genera contaminación y riesgos para las personas, también provoca graves afectaciones en las mascotas, principalmente en los perros, por lo que la Secretaría de Medio Ambiente del estado emitió una serie de recomendaciones y exhortó a la ciudadanía a denunciar su venta y uso.

De acuerdo con la dependencia, el uso de pirotecnia puede causar en las mascotas estrés, ansiedad y taquicardia, lo que a su vez provoca huidas, extravíos y accidentes dentro del hogar.

En esta temporada decembrina, señaló el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, se registra un incremento en los reportes de mascotas extraviadas, relacionados directamente con los ruidos provocados por los fuegos artificiales.

“Por eso tenemos un aumento en reportes de extravíos de mascotas en esta temporada”, dijo.

Ante esta situación, se recomienda:

•Crear un espacio seguro dentro del hogar para las mascotas

•Mantener puertas y ventanas cerradas durante eventos ruidosos

•Utilizar música relajante o ruido blanco, así como snacks o juguetes que ayuden a reducir la ansiedad.

También se enfatizó la importancia de no automedicar a los animales.

Asimismo, en caso de extravío, se recomienda que las mascotas cuenten con identificación como una placa con el número de contacto del propietario, lo que facilita su pronta localización.

Las denuncias por venta y uso de pirotecnia pueden realizarse de manera anónima a la Línea 070. En ese mismo número también se reciben reportes por maltrato animal, además de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente o al correo electrónico proteccion.animal@nuevoleon.gob.mx.

Por otro lado, ante las bajas temperaturas, la Secretaría de Medio Ambiente emitió recomendaciones adicionales, entre ellas:

•Mantener al corriente el esquema de vacunación disminuir el tiempo de paseos al aire libre

•Vigilar la presencia de síntomas respiratorios

•Proporcionar un espacio cálido y seco para dormir.

En caso de que las mascotas duerman en el exterior, el refugio debe estar elevado del suelo, bien aislado y protegido del viento y la lluvia.

Finalmente, la dependencia hizo un llamado a la población a no comprar mascotas durante estas fechas y optar por la adopción pues en esta temporada también se incrementa el número de animales abandonados.