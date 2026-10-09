Pipa vuelca en curva de avenida Lincoln en García

El accidente se registró a la altura de la colonia Mitras Bicentenario, donde la unidad de carga quedó recostada y provocó afectaciones a la circulación.

Por exceso de velocidad, el conductor de una pipa terminó volcado al tomar una curva de la avenida Abraham Lincoln, en su cruce con la avenida Bicentenario, en el municipio de García.

El accidente se registró a la altura de la colonia Mitras Bicentenario, donde la unidad de carga quedó recostada y provocó afectaciones a la circulación.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor, identificado únicamente como Hilario, de 50 años, circulaba en dirección oriente por la avenida Lincoln y, al tomar la curva a exceso de velocidad, el peso de la carga le ganó, provocando que la pipa volcara mientras se incorporaba hacia los carriles en dirección poniente.

Tras el accidente, se registró un derrame de diésel y etanol que era transportado en la pipa, por lo que al sitio acudieron elementos de Bomberos y de Protección Civil municipal y estatal para atender la emergencia.

Afortunadamente, tras la valoración de los rescatistas, el conductor resultó ileso por lo que no requirió el traslado a un hospital.

Los cuerpos de auxilio trabajaron en la contención del derrame y permanecieron en el sitio a la espera de otra unidad de carga para realizar el trasvase del hidrocarburo.

Como parte de las labores, se implementó un cierre parcial de la circulación en ambos sentidos de la avenida Lincoln, lo que generó largas filas de vehículos en la zona.