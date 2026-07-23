Pipa de gas se estrella contra Santa Catarina

Tras una entrevista con el conductor, mencionó que el choque habría sido ocasionado por una falla mecánica en los cambios

El reporte de un estrellamiento de una pipa de gas contra domicilio movilizó a los elementos de Protección Civil en Santa Catarina.

Los hechos ocurrieron en la calle Santiago y San Noé en la colonia Ermita, donde los cuerpos de emergencia arribaron encontrando la pipa de gas Ideal estrellada contra el portón del domicilio.

Tras la revisión del lugar, se descartó la presencia de personas lesionadas; tras una entrevista con el conductor, mencionó que el choque habría sido ocasionado por una falla mecánica en los cambios.

En el lugar solo ocurrieron daños materiales en la vivienda y dos vehículos que se encontraban en el lugar.