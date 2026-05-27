Pintan de verde la ruta mundialista: Plantan 5,000 árboles

A través del programa Bosques Ciudadanos, el Gobierno de Nuevo León consolidó un corredor verde metropolitano con la plantación de más de 5,000 árboles nativos

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Lo que durante años operó como una extensa plancha de concreto y asfalto comenzó su transformación en uno de los proyectos ambientales urbanos más ambiciosos del norte del país.

A través del programa Bosques Ciudadanos, el Gobierno de Nuevo León consolidó un corredor verde metropolitano con la plantación de más de 5,000 árboles nativos, conectando el Aeropuerto Internacional de Monterrey con las principales arterias que atraviesan seis municipios de la urbe regia.

El Secretario de Medio Ambiente estatal, Raúl Lozano Caballero, explicó que el despliegue busca mitigar los efectos de la crisis climática local, reducir las islas de calor y redefinir la estética de la ciudad a pocos meses de recibir a miles de turistas nacionales y extranjeros con motivo del Mundial.

“Hoy hicimos un corredor verde justamente para conectar el Aeropuerto Internacional de Monterrey, dando vuelta en la autopista, arborizamos toda la autopista al aeropuerto que conecta con la caseta de Miguel de la Madrid. Ahí empezamos una tercera etapa”, destacó el secretario de Medio Ambiente.

La intervención abarca camellones, banquetas, aceras y áreas residuales que anteriormente se encontraban en estado de abandono. El trazo del corredor verde inicia formalmente en la terminal aérea, avanza por la Autopista al Aeropuerto, toma el Bulevar Miguel de la Madrid y se extiende por las avenidas Constitución y Antonio L. Rodríguez hasta conectar con la Autopista Monterrey-Saltillo.

Esta megaobra de infraestructura verde genera un impacto directo en la fisonomía de seis ayuntamientos de la Zona Metropolitana Apodaca, San Nicolás, Guadalupe, Monterrey, San Pedro y Santa Catarina.

“Queremos detener ese crecimiento en el aumento de temperatura. Vamos a seguir plantando árboles por todo Nuevo León y este es un gran proyecto, y que hoy es una realidad que está a la vista de todos”, expresó.

De acuerdo con las autoridades ambientales, el proyecto rompe con la vieja visión de utilizar el arbolado únicamente como un adorno paisajístico, posicionándolo ahora como infraestructura pública vital para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Para garantizar la supervivencia y adaptación ante las extremas condiciones climáticas de la región, donde los termómetros han escalado de promedios veraniegos de 35 grados hasta jornadas que superan los 45 grados centígrados, se optó exclusivamente por introducir especies nativas.

La paleta vegetal incluye ejemplares de mezquites, anacahuitas, ébanos, encino roble y trueno verde, seleccionados por su alta capacidad para capturar carbono, infiltrar agua al subsuelo y propiciar el retorno de biodiversidad local como aves y mariposas.

A las puertas de la justa mundialista, el replanteamiento vial busca proyectar un rostro amigable con el entorno. Sin embargo, la dependencia estatal enfatizó que el plan está diseñado para trascender la agenda deportiva.

-5 Mil árboles plantados en el corredor verde.

-6 Municipios conectados por el proyecto ambiental.

-5 Avenidas principales intervenidas en la zona metropolitana.

-1,200 Árboles sembrados únicamente en la autopista al aeropuerto.

PUNTOS DE ARBORIZACIÓN EN CORREDOR AEROPUERTO

• Aeropuerto Internacional de Monterrey y alrededores

• Autopista al aeropuerto

• PITT (Parque de Innovación e Innovación Tecnológica)

• Bulevar Miguel de la Madrid Hurtado

• Avenida Constitución • Boulevard Antonio L. Rodríguez