Pierden todo por choque de camión; piden justicia

El accidente dejó además a dos locatarios lesionados, que ya fueron dados de alta tras permanecer todo el domingo hospitalizados.

Con su único sustento reducido a escombros por el choque de un camión urbano, los comerciantes del Mercado Francisco Villa pidieron a la autoridad que no los abandone y que presionen para que la Ruta 405 se haga cargo de los daños.

Y es que este lunes amanecieron en la incertidumbre, pues la aseguradora que se desplegó al momento del accidente solo les dijo que nada podía hacerse debido a que el conductor se dio a la fuga.

“Hasta ahorita no nos han respondido las partes que tuvieron responsabilidad, la Ruta 405 no se ha manifestado.

“Nos dijeron que hasta que no estuviera el chofer no podrían hacer nada, que hasta entonces podrían empezar los investigación y empezar a hablar de una solución a los daños”, lamentó Valeria Flores.

En total fueron tres locales en los que la unidad se estampó durante la tarde del domingo.

La fachada, parte de la estructura, y prácticamente toda la mercancía terminaron con severos daños.

“De aquí de mi negocio, dependemos cuatro familias que vivimos al día, y ahorita con esta situación no sabemos cómo le vamos a hacer.

“La economía no está tan fácil, como para decir que no pasa nada”, lamentó Flores, encargada de una fonda.

Los comerciantes tampoco han podido regresar a recoger lo poco que quedó, pues no conocen una fecha para que el municipio realice un peritaje y determine la seguridad del inmueble.

Para los afectados, lo ocurrido con la ruta se veía venir desde hace tiempo.

Durante meses, dicen, advirtieron al municipio de Monterrey sobre la peligrosidad de la zona y lo recurrentes que son los choques.

“A cada rato se derrapan aquí las motos, pasan los camiones y los carros también van bien recio.

“Siempre han ocurrido los accidentes aquí, inclusive han habido varios muertos”, lamentó Elvira Flores.

En ese sentido, también urgieron por medidas para reducir la velocidad en el área: la transitada avenida Félix U. Gómez, en la curva entre las calles Gardenia y Libertad.