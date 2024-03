Pierden medicinas por falta de luz en colonia Buenos Aires

Al padecer 24 horas sin energía eléctrica, adultos mayores de la colonia Buenos Aires, en Monterrey, ya perdieron la totalidad de sus medicamentos que necesitan refrigeración.

Fue el domingo antes del mediodía cuando se fue la luz afectando a cientos de familias.

En zonas como la calle Ignacio Ramírez la población predominantemente son personas de la tercera edad, quienes temen afectaciones en su salud por la falta del servicio.

“Yo tengo diabetes y la insulina ya se me echó a perder, yo no tengo ya comida ni quien me dé, lo poquito que me arriman ya se me echó todo perder”, lamentó María Esquivel.

Las afectaciones son también para los pequeños comercios instalados en la colonia, pues este lunes vieron golpeada su operación.

“Yo llegué a mi negocio con la novedad de qué no hay luz, y somos un grupo de 15 personas que hacemos ejercicio, gracias a Dios alguien nos prestó una bocina recargable y tuvimos nuestra clase, pero se batalló”, compartió una vecina.

Y aunque el corte total ocurrió el domingo, durante la semana pasada los habitantes sufrieron de servicio intermitente que también dañó aparatos eléctricos.

“Van días que se está yendo la luz poco a poquito, baja y luego de repente truena”, recordó Esquivel.

Comentarios