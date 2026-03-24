Pierde todo su patrimonio mujer de la tercera edad en incendio

La tarde del sábado la vivienda de doña Marina, ubicada en la colonia Narvarte, al sur de Monterrey, ardió en llamas presumiblemente por un corto circuito

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Todo el patrimonio que doña Marina Medellín construyó durante una vida de esfuerzos desapareció en minutos por un voraz incendio.

La tarde del sábado su vivienda, en la colonia Narvarte, al sur de Monterrey, ardió en llamas presumiblemente por un corto circuito.

“Es muy triste para mí porque era todo lo que tenía, no tengo más, solo la ropa que traía puesta. “Voy a cumplir 80 años en mayo, ¿esto es mi regalo? ¿Quedarme en la calle sin nada?”, lamentó.

Ella misma construyó su casa con maderas, láminas y seis décadas de duro trabajo para sostenerla.

La hazaña, dice, se vuelve difícil repetir por su edad y la falta de recursos.

“Una pensión del seguro no la tengo, solo la del Bienestar, y esa tarjeta se me quemó en el incendio”, comparte.

Cuando ocurrió el siniestro ella se encontraba al interior de la vivienda.

El olor a quemado le advirtió que algo andaba mal, y cuando salió a revisar vio como un árbol era consumido por el fuego en su patio.

Junto con su hijo -un hombre de 60 años- trataron de apagar las llamas con cubetas de agua.

Sin embargo, el incendio avanzaba rápidamente y tuvieron que salir para ponerse a salvo mientras veían como ardía su casa.

“Necesito un milagro de Dios, solo un milagro de Dios, porque yo ya no puedo sola”, se sincera.

Lo que doña Marina dice necesitar principalmente es ayuda para limpiar los escombros en su terreno pues, aunque ahora duerme en casa de una hija, su mayor deseo es regresar a la que fue su hogar.

“Yo soy muy feliz con lo que el Creador me dio, con mi casita”, platica.

Si usted desea tenderle una mano puede contactar a la familia al 8112852465, con Elisa Torres Medellín.