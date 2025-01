Pierde papá de Yolanda una pierna tras picadura de araña

Don Gerardo tiene que enfrentar una nueva batalla, que no es solo física, sino también emocional, pero asegura que no se rinde

Su historia es la de un padre que lucha por la memoria de su hija Yolanda, víctima de un feminicidio que aún clama por justicia, y que, recientemente, ha sumado otro dolor insostenible a su carga: la pérdida de su pierna izquierda a causa de una mordedura de araña.

La vida de don Gerardo Martínez, que parecía ser la de un hombre común, se transformó en un viacrucis tras la tragedia de Yolanda.

“Pues tuve una mordedura de una araña violinista, según los análisis de los médicos, entonces pues tuve que ser amputado de mi pierna para que no siguiera avanzando el veneno y llegara a otros órganos y perder la vida.

“Tomé la decisión de amputar una pierna y aquí sigo, contando lo que pasó”, dijo Gerardo. Mientras continúa su batalla por justicia, el destino le ha jugado otra carta cruel.

Hoy, Gerardo Martínez se enfrenta a una nueva batalla, que no es solo física, sino también emocional.

“Se me cerró un rato la mente porque, pues, me surgieron muchas dudas de cómo podría yo continuar mi vida, cómo podía seguir trabajando y todo eso.

“Pero después se me abrió la mente para nuevas expectativas y sé que tenemos muchas oportunidades los que padecemos alguna inmovilidad de alguna extremidad”, agregó.

Don Gerardo no se rinde, no puede hacerlo. “Sufrí una amputación de pierna, pero nada me detiene; yo sigo en lucha por ser la voz para exigir la justicia de mi hija.

“Se sigue investigando como feminicidio, la investigación sigue abierta, entonces yo tengo que seguir viviendo para poder exigir justicia y ese es también uno de los motivos de por qué estoy aquí con vida”, comentó.

Pide apoyo no solo por su salud, sino para brindarle a su madre de edad avanzada, a su hermano con discapacidad y a su nieta, hija de Yolanda, un sustento.

“Lo que estoy necesitando es el material para la limpieza de mi herida de la cirugía porque sí es algo caro. “Las curaciones son cada cuatro horas; se gasta el material, entonces ahí con lo que pueda aportar la gente”, declaró.

La resiliencia es la definición de José; por eso, si usted desea apoyarlo, puede hacer una donación o apoyarlo con insumos para su domicilio en la calle Hacienda del Refugio #116, en la colonia Hacienda San José, en el municipio de Juárez.

Comentarios