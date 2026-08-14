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Pierde NL agua suficiente para abastecer al 73% de los hogares

Por: José Luis Marroquín

13 Agosto 2026, 09:30

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En Nuevo León, el agua que se fuga equivale al consumo mensual de 1.3 millones de usuarios residenciales, más del 70% del total estatal.

Pierde NL agua suficiente para abastecer al 73% de los hogares
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El agua que Nuevo León pierde por fugas alcanzaría para abastecer durante un mes a 1 millón 343,703 viviendas, más del 70% de los hogares del estado.

La estimación se basa en los más recientes registros de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) sobre el número de usuarios y el consumo promedio residencial.

Esta situación obliga, según expertos y legisladores, a redoblar los esfuerzos para mejorar la eficiencia de la facturación y combatir la denominada Agua No Contabilizada (ANC), que incluye tomas clandestinas, fugas y medidores mal calibrados.

Un análisis realizado con base en datos de AyD, arroja que el ANC equivale al consumo mensual de 1 millón 343,703 viviendas, cifra que representa el 73% de los usuarios domésticos, los cuales ascienden a 1 millón 828,720.

En total, AyD cuenta con 1 millón 929,030 usuarios, de los cuales casi el 95% corresponde al sector doméstico o residencial, mientras que el 5% restante pertenece a los sectores comercial, industrial y público.

La paraestatal inyecta a la red 43 millones 191,000 metros cúbicos (m³) de agua al mes, de los cuales, según el reporte “Gota a gota: entendiendo la gestión del agua en el país” del centro de estudios BBVA Research, el 42% no se factura.

Esto significa que el volumen de Agua No Contabilizada en la entidad asciende a 18 millones 140,220 m³ mensuales.

Por su parte, los registros de Agua y Drenaje indican que el consumo mensual promedio de una familia de cuatro integrantes es de 13.5 metros cubicos.

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Al dividir el volumen de agua no contabilizada entre el consumo promedio residencial, se obtiene una cantidad equivalente al consumo mensual de 1 millón 343,703 viviendas.

Nuevo León continúa perdiendo casi la mitad del agua que distribuye en su red, pese a tratarse de un recurso estratégico para su desarrollo.

Según el reporte de BBVA Research, el agua no facturada en Nuevo León equivale al 42% del volumen distribuido, mientras que el promedio nacional se ubica en 45%.

El estado sí ha logrado reducir este indicador en los últimos años: en 2023 era de 55%; en 2024, de 50%; en 2025, de 45%; y en 2026, de 42 por ciento.

Sin embargo, la entidad todavía se encuentra lejos de alcanzar el 30% que los estándares internacionales consideran un nivel aceptable o tolerable.

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