Pierde NL agua suficiente para abastecer al 73% de los hogares

En Nuevo León, el agua que se fuga equivale al consumo mensual de 1.3 millones de usuarios residenciales, más del 70% del total estatal.

El agua que Nuevo León pierde por fugas alcanzaría para abastecer durante un mes a 1 millón 343,703 viviendas, más del 70% de los hogares del estado.

La estimación se basa en los más recientes registros de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) sobre el número de usuarios y el consumo promedio residencial.

Esta situación obliga, según expertos y legisladores, a redoblar los esfuerzos para mejorar la eficiencia de la facturación y combatir la denominada Agua No Contabilizada (ANC), que incluye tomas clandestinas, fugas y medidores mal calibrados.

Un análisis realizado con base en datos de AyD, arroja que el ANC equivale al consumo mensual de 1 millón 343,703 viviendas, cifra que representa el 73% de los usuarios domésticos, los cuales ascienden a 1 millón 828,720.

En total, AyD cuenta con 1 millón 929,030 usuarios, de los cuales casi el 95% corresponde al sector doméstico o residencial, mientras que el 5% restante pertenece a los sectores comercial, industrial y público.

La paraestatal inyecta a la red 43 millones 191,000 metros cúbicos (m³) de agua al mes, de los cuales, según el reporte “Gota a gota: entendiendo la gestión del agua en el país” del centro de estudios BBVA Research, el 42% no se factura.

Esto significa que el volumen de Agua No Contabilizada en la entidad asciende a 18 millones 140,220 m³ mensuales.

Por su parte, los registros de Agua y Drenaje indican que el consumo mensual promedio de una familia de cuatro integrantes es de 13.5 metros cubicos.

Al dividir el volumen de agua no contabilizada entre el consumo promedio residencial, se obtiene una cantidad equivalente al consumo mensual de 1 millón 343,703 viviendas.

Nuevo León continúa perdiendo casi la mitad del agua que distribuye en su red, pese a tratarse de un recurso estratégico para su desarrollo.

Según el reporte de BBVA Research, el agua no facturada en Nuevo León equivale al 42% del volumen distribuido, mientras que el promedio nacional se ubica en 45%.

El estado sí ha logrado reducir este indicador en los últimos años: en 2023 era de 55%; en 2024, de 50%; en 2025, de 45%; y en 2026, de 42 por ciento.

Sin embargo, la entidad todavía se encuentra lejos de alcanzar el 30% que los estándares internacionales consideran un nivel aceptable o tolerable.