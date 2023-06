Pierde la vista, pero no sus ganas de impartir conocimiento

Sandra, ingeniera de profesión, superó el obstáculo de perder la vista; se capacitó y ahora imparte un taller de computación para débiles visuales

Por: Fernando González

Junio 05, 2023, 9:54

Sandra Gaytán es un ingeniero que hace 3 años perdió su vista debido a un accidente en el hogar.

“Tuve un accidente y explotó una tubería. Yo me acababa de mudar de casa. La tubería tenía un ácido”.

“Tenía un ácido y el líquido me quedó en los ojos. Entonces mi diagnóstico es que tengo quemaduras de primer grado, lo cual dañó mi vista”, explicó.

Pese a que perdió la vista no perdió las ganas de vivir la vida y salir adelante por lo que comenzó a prepararse, luego de haber estudiado braille se dio cuenta que había un mundo de posibilidades y conocimientos nuevos que adquirir.

“Entonces comencé a descubrir un mundo de posibilidades y me di cuenta que si no te capacitas es que si no comienzas a aprender braille, aunque la tecnología sea lo de hoy y es como quedarte sin saber leer ni escribir”. comentó.





Aprendió computación para invidentes, terminó su segunda carrera y ahora se ha planteado el objetivo de compartir su conocimiento.

Con la intención de generar nuevas oportunidades laborales para personas invidentes, Sandra ofreció el primer taller de computación para débiles visuales en la Secretaría de Igualdad e Inclusión, a través del programa Incluir para ser Iguales.



'Ha sido mucho aprendizaje y ha sido un mes de muchos retos este, se ha despertado mucha empatía y mucha sensibilidad y mucho, mucho aprendizaje, pues lleno de amor y muchas ganas de aprender”, expresó Sandra.

Este curso consta de 10 sesiones y al finalizar buscarán vincularlos laboralmente.