Paralelamente, Conagua extrajo agua de la presa Marte R. Gómez, pero en lugar de ir al Distrito de Riego 026, el agua se canaliza hacia EUA por el adeudo

Debido al trasvase de agua a Tamaulipas y la extracción para el consumo metropolitano, la presa El Cuchillo sufrió una reducción de 22% en su almacenamiento en tan solo 10 días.

De acuerdo con los registros oficiales, entre el martes 10 y el viernes 20 de noviembre, el embalse perdió 155.4 millones de metros cúbicos (Mm³), lo cual equivale a casi cuatro presas La Boca, que tiene capacidad en otoño para 39 Mm³ o, bien, el consumo de tres meses y medio de la zona metropolitana, que demanda 16 metros cúbicos por segundo (m³/s) actualmente.

El embalse ubicado en el municipio de China pasó de tener el pasado 10 de octubre, que fue cuando inició el trasvase, 717.1 m³ a 562.3 m³.

Esto representa una pérdida neta de 155.3 millones de metros cúbicos, los cuales terminaron en la Presa Marte R. Gómez, de Tamaulipas.

El 10 de octubre, El Cuchillo estaba al 64% de su capacidad, y este viernes se encuentra al 50%, que son 14 puntos porcentuales menos, bicándose como la presa con el porcentaje más bajo de las tres principales fuentes de abastecimiento de Nuevo León.

El resto de los embalses del estado La Boca y Cerro Prieto mantienen niveles óptimos; la primera tiene 38.7 Mm³, que son el 98% de su capacidad, y la segunda 249.2 Mm³, que son el 83.1 Mm³.

El descenso ocurre tras la autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para enviar 160 millones de metros cúbicos hacia la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas, decisión tomada el pasado 3 de noviembre en el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH), aun cuando autoridades tamaulipecas habían señalado previamente no requerir agua adicional este año.

De forma paralela, Conagua extrajo agua de la presa Marte R. Gómez, pero en lugar de ir al Distrito de Riego 026, el agua se canaliza hacia Estados Unidos por el adeudo hídrico del tratado de 1944.

Al llegar a 160 m³ los trasvasados, el desfogue ordenado por Conagua ya habría concluido.