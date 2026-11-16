La presa perdió casi 100 millones de metros cúbicos en apenas cinco días, durante los primeros días del trasvase autorizado por Conagua hacia Tamaulipas

En medio del trasvase de agua hacia Tamaulipas, la presa El Cuchillo sufrió un “bajón” del 20% en su volumen almacenado en apenas cinco días, al perder casi 100 millones de metros cúbicos (Mm³), una cantidad equivalente a cuatro meses de suministro para el área metropolitana de Monterrey o a casi dos veces y media la capacidad total de la presa La Boca.

De acuerdo con registros oficiales, entre el martes 10 y el domingo 15 de noviembre el embalse ubicado en el municipio de China pasó de 717.17 millones de metros cúbicos a 619.21 millones, lo que representa una pérdida neta de 97.96 millones de metros cúbicos.

El Cuchillo descendió casi nueve puntos porcentuales en su nivel de llenado, al pasar de 63.85% a 55.13%, con lo que quedó como la presa con el menor porcentaje de almacenamiento entre las tres principales fuentes de abastecimiento de Nuevo León. En contraste, La Boca registra un llenado de 96% y Cerro Prieto de 83%, niveles considerados óptimos.

Trasvase a Tamaulipas acelera descenso de El Cuchillo

El descenso se produce luego de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) autorizara el envío de 160 millones de metros cúbicos hacia la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas, decisión tomada el pasado 3 de noviembre durante una sesión del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH), pese a que autoridades tamaulipecas habían señalado previamente que no requerían agua adicional este año.

Reportes provenientes de Tamaulipas indican que entre el 10 y el 13 de noviembre se transfirieron aproximadamente 58 millones de metros cúbicos, mientras que se prevé concluir el trasvase este miércoles.

No obstante, la caída se aceleró durante el fin de semana. Tan solo entre el viernes 13 y el domingo 15 de noviembre, El Cuchillo perdió 37.08 millones de metros cúbicos. El volumen pasó de 656.29 millones el viernes a 638.69 millones el sábado y cerró en 619.21 millones el domingo.

Además del trasvase, la disminución refleja las extracciones ordinarias para el abastecimiento urbano y la operación normal del embalse.

Desfogan agua de presa tamaulipeca hacia Estados Unidos

Cabe señalar que, de manera paralela, Conagua inició una extracción de 6 metros cúbicos por segundo (m³/s) en la presa tamaulipeca. Ese volumen no será destinado al Distrito de Riego 026, sino a cumplir compromisos de entrega de agua hacia Estados Unidos.

Trascendió que la Federación busca aprovechar parte del volumen desfogado desde la presa Marte R. Gómez para contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Tratado de Aguas de 1944.

Cabe destacar que la cuenca del río San Juan, donde se ubican ambos embalses, no forma parte de las fuentes de abastecimiento comprometidas por México para el pago de agua a Estados Unidos en dicho acuerdo binacional.

Las otras presas de Nuevo León resisten

Mientras El Cuchillo resiente la salida masiva de agua y se mantiene con 619.214 millones de metros cúbicos almacenados, equivalentes al 55.13% de su capacidad, los otros dos embalses de la entidad muestran un panorama muy distinto.

Por un lado, Cerro Prieto, en Linares, se mantiene estable con un almacenamiento de 249.737 millones de metros cúbicos, equivalente al 83.25% de su capacidad total. Por otro, la presa La Boca, en Santiago, permanece prácticamente llena al registrar 38.103 millones de metros cúbicos, es decir, 96.50% de su capacidad máxima de 39.4 millones.

Debido a este elevado nivel, Conagua activó un desfogue controlado mediante la apertura de una compuerta del vertedor a 50 centímetros, con una liberación de 29 metros cúbicos por segundo. Luis Carlos Alatorre, director del Organismo de Cuenca Río Bravo, informó que la maniobra se realiza en coordinación con Protección Civil y los municipios de Santiago y Cadereyta, por lo que se descartan riesgos para las comunidades ubicadas aguas abajo.

Pese a la velocidad con la que ha disminuido el principal embalse de Nuevo León, la dependencia federal sostiene que los niveles actuales del sistema de presas permiten realizar el envío a Tamaulipas sin comprometer el abasto de agua potable para la zona metropolitana de Monterrey.