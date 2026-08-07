Pierde el control y se estrella contra poste en Garza Sada

Conductor pierde el control al incorporarse a Garza Sada, pero logra maniobrar y evita un choque frontal contra un poste; solo sufrió daños frontales.

Un conductor perdió el control de su vehículo cuando circulaba sobre la avenida Garza Sada y terminó estrellándose contra un poste de concreto, dejando como saldo tres personas lesionadas, aunque ninguna de gravedad, en la colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey.

El accidente se registró en el cruce de la avenida Garza Sada y la calle José María Morelos, donde un automóvil Chevrolet Spark, en color rojo, salió de la carpeta asfáltica y se proyectó hacia la banqueta.

De acuerdo con los primeros reportes, en el vehículo viajaban una pareja de aproximadamente 60 años de edad y su hija, de alrededor de 30 años.

Presuntamente, el conductor perdió el control de la unidad al incorporarse a la avenida Garza Sada. Sin embargo, alcanzó a maniobrar instantes antes del impacto, evitando chocar de frente contra el poste. El golpe se concentró en la parte frontal izquierda del automóvil, del lado del conductor, lo que redujo la fuerza del impacto.

Tras el choque, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria a los tres ocupantes, quienes presentaban diversas lesiones, aunque ninguna requirió de traslado a un hospital.

Al sitio también acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y de Protección Civil de Nuevo León, quienes aseguraron la zona y colaboraron en las labores de auxilio, mientras que oficiales de Policía y Tránsito municipal tomaron conocimiento del accidente.

El vehículo permaneció en el lugar mientras se esperaba la llegada de la aseguradora y, posteriormente, fue retirado con el apoyo de una grúa.