Pierde el control y se estrella contra muro en Morones Prieto

El accidente ocurrió durante la madrugada de este lunes sobre el puente Félix U. Gómez y la avenida Morones Prieto, a la altura de la colonia Nuevo Repueblo.

Un conductor se estrelló contra un muro tras presuntamente perder el control de una camioneta cuando circulaba por el carril exprés de la avenida Morones Prieto, en Monterrey.

El accidente ocurrió durante la madrugada de este lunes sobre el puente Félix U. Gómez y la avenida Morones Prieto, a la altura de la colonia Nuevo Repueblo.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el conductor habría señalado que perdió el control de la unidad debido a que el volante se bloqueó, provocando que terminara impactándose contra el muro.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey, quienes valoraron al conductor, sin que se detectaran lesiones de consideración.

El vehículo involucrado fue una Chevrolet 3500, modelo 1999, con placas RL-3041-A, la cual contaba con equipo de gas.

Los cuerpos de auxilio realizaron una inspección del área para descartar riesgos y, posteriormente, la situación quedó a cargo de elementos de la Policía de Monterrey.