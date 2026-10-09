Pierde el control y derriba luminaria en Guadalupe

El percance ocurrió sobre la avenida Benito Juárez frente a la clínica 30 del Seguro Social, sin que se registraran personas lesionadas.

El conductor de un vehículo particular perdió el control y se estrelló contra una luminaria, la cual terminó derribada, en el municipio de Guadalupe.

El accidente ocurrió sobre la avenida Benito Juárez, en dirección de poniente a oriente, en su cruce con Serafín Peña, frente a la Clínica 30 del IMSS.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor de un Nissan Versa gris perdió el control del volante y se impactó contra la estructura metálica.

En el percance no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Además, el accidente no generó afectaciones importantes a la circulación.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Guadalupe, así como personal de Tránsito y de Servicios Públicos, quienes realizaron las labores para retirar la luminaria, que quedó obstruyendo un carril de la circulación contraria.

Asimismo, los elementos de Protección Civil y Tránsito auxiliaron al conductor para mover el vehículo y evitar mayores afectaciones viales en la zona.