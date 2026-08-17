Pierde el control y choca contra dos postes en Guadalupe

El conductor de 23 años resultó ileso tras impactarse contra dos postes en Eloy Cavazos y Tolteca; una mujer y un menor también viajaban en el auto

Un accidente vial dejó daños materiales luego de que el conductor de un automóvil perdiera el control y terminara impactándose contra dos postes, en el municipio de Guadalupe.

El percance ocurrió sobre el cruce de las avenidas Eloy Cavazos y Tolteca, donde elementos de Protección Civil de Nuevo León y paramédicos del CRUM acudieron para atender el reporte.

En el sitio fue valorado el conductor, un joven de 23 años, quien no presentó lesiones y rechazó ser trasladado a un hospital.

En el vehículo también viajaban una mujer y un menor de edad, quienes se retiraron del lugar por sus propios medios.

Protección Civil informó que los dos postes involucrados resultaron dañados, por lo que el sitio fue abanderado mientras arribaban elementos de Movilidad para hacerse cargo del accidente.