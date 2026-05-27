Pierde el control y choca; cierran un carril de Camino al Diente

Conductor de camioneta presuntamente derrapó debido al pavimento resbaladizo proyectando la unidad contra un poste de alumbrado, al sur de Monterrey

Una conductora protagonizó un aparatoso accidente vial sobre Camino al Diente, en la colonia Campestre Bugambilias, al sur de Monterrey, luego de perder el control de la unidad y estrellarse contra un poste de alumbrado.

El percance fue reportado alrededor de las 07:40 horas del martes, cuando la automovilista circulaba en dirección de poniente a oriente sobre dicha arteria y, de acuerdo con los primeros reportes, presuntamente derrapó debido al pavimento resbaladizo provocado por las lluvias registradas durante la mañana.

Tras perder el control del volante, la unidad se proyectó contra un poste de alumbrado, generando una aparatosa colisión que dejó daños considerables en la parte frontal del vehículo y afectaciones en la estructura.

A pesar de lo aparatoso del impacto, la conductora no presentó lesiones y permaneció en el sitio mientras se desarrollaban las labores de auxilio y retiro de la unidad.

El accidente provocó complicaciones en la circulación, debido a que uno de los carriles de Camino al Diente tuvo que ser cerrado temporalmente, a la altura de la calle Antiguo Camino a las Minas de San Pedro, generando tráfico para quienes transitaban por la zona.

Elementos de Fuerza Civil acudieron al lugar para brindar apoyo y coordinar la vialidad mientras se realizaban las maniobras correspondientes para restablecer la circulación.