Pierde el control en una curva y termina volcada en Guadalupe

Protección Civil atendió la volcadura de un vehículo en Guadalupe; una mujer fue valorada y aparentemente no presentaba lesiones.

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Una mujer de 38 años protagonizó una volcadura la mañana de este martes, luego de impactar su vehículo contra un muro mientras circulaba por el bulevar Miguel de la Madrid, en el municipio de Guadalupe.

El accidente se registró en una curva del bulevar Miguel de la Madrid, cerca del cruce con la avenida López Mateos, en la colonia La Floresta, donde la conductora perdió el control del vehículo, se impactó contra un muro y terminó volcada sobre la vialidad.

El vehículo involucrado es un Nissan en color guindo, que quedó sobre la vialidad y generó complicaciones en la circulación de este importante corredor vial.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, paramédicos de la Cruz Roja y personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para atender el reporte y valorar a la conductora.

La mujer fue localizada al exterior del automóvil; presentó dolor cervical y golpes en las extremidades. Aunque los paramédicos recomendaron atención médica, la conductora no necesitó el traslado a un hospital y quedó a la espera de un pase médico de su aseguradora.

Elementos de Tránsito abanderaron la zona mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo. Posteriormente, una grúa trasladó la unidad, mientras las autoridades atendían la situación vial en el lugar.