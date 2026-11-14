Pierde el control de su tráiler en Anillo Periférico; sale ileso

Tráiler impacta en Anillo Periférico, Escobedo; paramédicos revisan al conductor, quien resultó ileso durante madrugada.

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Un tráiler terminó accidentado durante la madrugada luego de que su conductor presuntamente perdiera el control de la pesada unidad al circular a exceso de velocidad sobre el Anillo Periférico, en el municipio de Escobedo.

El percance se registró en la circulación de García hacia Escobedo, a la altura de la colonia Pradera de San Francisco, cuando el operador tomó una curva y perdió el control del vehículo de carga.

Ante el accidente, se implementaron cierres viales para facilitar las maniobras de atención y evitar otro percance en la zona.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron al conductor, además de elementos de la Guardia Nacional para tomar conocimiento de lo ocurrido y resguardar el área.

Pese a lo aparatoso del accidente, el operador resultó ileso y no fue necesario trasladarlo a un hospital.