Pierde control de su auto y choca contra poste en San Nicolás

El conductor resultó sin lesiones visibles y fue valorado en el sitio por paramédicos de Protección Civil de San Nicolás

Luego de perder el control cuando transitaba sobre los carriles laterales de la avenida Los Ángeles, a la altura de su cruce con la avenida Nogalar, un hombre de la tercera edad impactó contra un poste de madera.

El hombre conducía un auto compacto Nissan March en color blanco sobre un carril lateral cuando, tras perder el control, impactó contra un poste de electricidad.

El daño se registró en la parte frontal del vehículo. La defensa cayó y el golpe provocó que de la unidad comenzara a salir humo, por lo que arribaron elementos de Bomberos Nuevo León para evitar que se generara un incendio.

Antes, un elemento de Protección Civil de San Nicolás retiró la batería como medida preventiva.

El hombre resultó sin lesiones visibles y fue valorado en el sitio por paramédicos de Protección Civil de San Nicolás. No requirió traslado a un hospital.

Al sitio también acudieron elementos de la Policía del mismo municipio, quienes abanderaron la zona sobre el carril lateral en donde quedó el automóvil.

La circulación se vio afectada mientras retiraban la unidad, principalmente para los conductores que buscaban incorporarse desde la avenida Los Ángeles hacia la avenida Nogalar en dirección al sur.