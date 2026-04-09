Piden vecinos de la colonia 10 de marzo limpieza en el sector

Por: Danea Lázaro 08 Abril 2026, 09:34 Compartir

La acumulación de basura en las calles ya generó problemas de insalubridad, por lo cual los habitantes solicitan el apoyo de las autoridades

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Con bolsas de basura, escombros, muebles y ropa es como vecinos de la colonia 10 de marzo tienen que pasar sufriendo sus días, desde hace dos meses debido a un tiradero clandestino, que se encuentra ubicado en la esquina de la calle privada Miguel Díaz en su cruce con la avenida Venustiano Carranza.



Además de los nauseabundos olores, los animales como ratas, perros, cucarachas y hasta moscas hacen que los vecinos permanezcan con las puertas y ventanas cerradas. Ante esto piden a las autoridades correspondientes, se haga la limpieza de la zona y se mantenga vigilancia para reprender a aquellos que continúen tirando basura o escombro en el lugar.