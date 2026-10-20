Piden vecinos de Cumbres anexar zona de García a Monterrey

Habitantes acudieron al Congreso para solicitar que se apruebe el cambio territorial que resolverá la falta de certeza en sus documentos.

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Un grupo de vecinos de diversas colonias y sectores de la zona de Cumbres acudió este lunes al Congreso del Estado de Nuevo León para solicitar formalmente que se concrete el cambio de límites territoriales de García a Monterrey. Los habitantes pidieron a los legisladores acelerar el proceso, debido a que los gobiernos de ambos municipios ya aprobaron los acuerdos necesarios y el expediente ya se encuentra bajo el análisis de una comisión legislativa.

Los ciudadanos fueron recibidos en la sede del Poder Legislativo por la diputada local por Monterrey, Lorena de la Garza. La legisladora escuchó detalladamente los planteamientos de los afectados y respaldó de manera pública que el asunto avance rápidamente hacia el Pleno del Congreso para que, una vez que sea aprobado por los diputados, se publique en el Periódico Oficial del Estado y se notifique formalmente a las autoridades correspondientes.

Dalia Rentería, habitante del sector Cumbres Platinum, y Diana Reyna, residente de Gran Reserva Cumbres, sector Himalaya, explicaron que llevan más de dos años trabajando de la mano con las autoridades municipales y con los legisladores para resolver las serias diferencias que tienen en sus documentos oficiales. Las representantes vecinales señalaron que actualmente pagan el impuesto predial en el municipio de Monterrey, pero sus credenciales para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) las ubican dentro del municipio de García.

“Tenemos dos años con este tema. Hemos ido de un fraccionamiento a otro buscando apoyo entre todos para hacer este largo proceso. Gracias a Dios nos han venido acompañando y ya ahorita vemos la luz, por fin”, expresó Dalia ante los medios y las autoridades presentes.

Por su parte, Lorena reconoció las afectaciones cotidianas que sufren las familias por esta falta de definición legal.

“Sabemos la dificultad que representa para ustedes estar en los límites del territorio, unas cosas aquí y otras allá, y lo complicado que resulta con las autoridades. Para nosotros también es de mucho interés que esto pueda fluir. Todo está prácticamente listo para que se lleve a cabo”, señaló.

En el lugar también estuvo presente la regidora de Monterrey, Karla Romero, quien informó que presentó una iniciativa de ley para establecer plazos obligatorios en futuros cambios de límites territoriales. El objetivo de esta propuesta es que los municipios tengan la obligación de enviar sus convenios al Congreso en tiempos definidos y evitar que otras familias se enfrenten a trámites administrativos tan prolongados en el futuro.

“Hemos avanzado muchísimo, hubo una muy buena voluntad política de los dos municipios, tanto de Monterrey como de García. Lo que buscamos es que ya se presente al Pleno y después se publique oficialmente”, declaró.

Diana Reyna detalló que este problema de límites territoriales lo arrastran desde que adquirieron sus viviendas.

“Nosotros desde que compramos nuestras casas, ya pagábamos predial de Monterrey, pero al ir a hacer un trámite como sacar el INE, nos marcaba un código postal de García. Esa era la discrepancia que teníamos”, puntualizó.

Con los acuerdos de los cabildos municipales ya alcanzados y el expediente formal en manos del Congreso del Estado, los vecinos manifestaron que esperan que concluya este proceso lo antes posible para poder tener todos sus documentos personales en orden y recibir los servicios públicos de manera clara por parte del municipio que les corresponde.