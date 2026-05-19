Piden vecinos ayuda con montón de basura, Col. Estrella

Por: Danea Lázaro 18 Mayo 2026, 14:32 Compartir

Ante la presencia de lluvias, el tejaban que se encontraba en la casa, hecho con maderas, se vino abajo, ocasionando más material para retiro.

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Vecinos de la Colonia Estrella, en Monterrey, a través del reporte ciudadano de Info 7, solicitaron el apoyo para el retiro de grandes cantidades de basura y escombros ubicados afuera de una vivienda. Sobre la calle Dardanelos marcada con el número 3411, los montones de escombros entre maderas, muebles, basura, ramas, colchones y mucho más han creado un foco de infección donde habitan moscas y ratas. Además, ante la presencia de lluvias, el tejaban que se encontraba en la casa, hecho con maderas, se vino abajo, ocasionando más material para retiro. Ante esto, se solicita el apoyo de las autoridades correspondientes para poder hacer el retiro, pues mencionaron que la casa había sido tomada por una persona en situación vulnerable, quien comenzó a recolectar todos los escombros; sin embargo, ya se ha retirado del lugar.