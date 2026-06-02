Piden vecinos apoyo por obras inconclusas de Agua y Drenaje

Transeúntes y automovilistas batallan al cruzar, pues deben sacarle la vuelta al escombro y las zanjas que están abiertas

Vecinos del fraccionamiento Coyoacán, en Monterrey, llevan más de seis meses, batallando debido a un agujero de obras inconclusas por parte de Agua y Drenaje, sobre la calle Granado.

Se mencionó que, tras reportar problemas de fuga de agua, la corporación acudió a realizar la reparación, sin embargo, una vez concluida dejaron los montones de tierra.

Ahora son los transeúntes y automovilistas quienes batallan al cruzar, pues deben sacarle la vuelta para cruzar o en el caso de vehículos invadir carril, teniendo posibilidad de causar un accidente.

Ante esto se les pide a las autoridades correspondiente, acudir cuanto antes a tapar y concluir las obras.