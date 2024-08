Piden traslado de herido por falta de atención a Monterrey

Familiares de los afectados por un accidente en la carretera Matehuala que cobró la vida de una mujer y una niña de siete años están solicitando ayuda para trasladar a un herido grave desde la Clínica 1 del IMSS en San Luis Potosí a Nuevo León.

Xóchitl, familiar de los lesionados, denunció para Info 7 la falta de atención adecuada por parte del hospital y pidió apoyo a las autoridades.

“Yo quisiera que por favor, sobre todo el personal de salud de aquí de San Luis Potosí de la clínica Zapata, saque un informe para que nosotros nos podamos mover”, expresó Xóchitl. “Si el alcalde César me pudiera apoyar para trasladarlo en helicóptero o pudiera presionar para que den el informe y den salida a mi papá, porque no ha sido atendido”.

La desesperación de la familia es, ya que la falta de atención médica está retrasando la atención del lesionado que podría ser vital.

“Las ambulancias que he llegado a contactar me dicen que necesitan el informe médico, pero no me lo están proporcionando aquí en la clínica”, añadió Xóchitl. “Mi papá está allá desde las 11 de la noche y no ha ido el doctor, no ha pasado a verlo”.

Además, Xóchitl enfrenta la difícil tarea de arreglar los trámites para trasladar los cuerpos de su madre y su sobrina a Monterrey, mientras su hermana sigue en San Luis Potosí tratando de obtener el informe médico necesario para el traslado de su padre.

“Yo soy hija de la señora que falleció y mi sobrina, entonces estoy arreglando todos los papeles aquí para poder trasladar los cuerpos de ellas a Monterrey”, concluyó.

La familia espera que su llamado sea atendido para poder brindar la atención médica necesaria al lesionado.

