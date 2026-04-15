Piden supervisar si concesiones son usadas debidamente

Diputados del estado piden revisar concesiones de agua y retirar permisos si no se usan para fines agrícolas, en medio de preocupaciones por el uso del recurso.

Diputados en el Congreso del Estado pidieron a las autoridades federales que supervisen las concesiones de agua son usadas correctamente y que quienes no lo hagan, se les quiten los permisos.

Luego de que INFO7 publicara que políticos de Nuevo León tienen diversas concesiones de agua reportando que las usan para el ámbito agrícola, sin embargo, estos no les dan dicho uso, tanto el PRI como Morena indicaron que se debe supervisar mejor.

Mario Soto, coordinador de la bancada de Morena indicó que Conagua debería de poner suma atención a ese tipo de acciones, ya que, Nuevo León ha pasado por crisis hídricas y se necesita cuidar el recurso.

“Habría que ver todas esas concepciones que en realidad se usan para el riego, el uso agrícola y no para otras cosas; habría que analizar Conagua o alguna otra autoridad en qué se utiliza este tema y el tema es que la anterior ley, cuando se hizo y sobre todo todos los decretos del gran presidente Lázaro Cárdenas, es que pues había más agua y menos población y menos industria. Hoy tenemos mucha población, mucha industria y pues el agua la tenemos que cuidar, es por eso que pues seguimos celebrando esta ley general de aguas. (¿Debería Conagua supervisar si se cumple con el riego agrícola y si no quitar la concesión?) Totalmente sí. Así es, así es”, dijo Mario Soto.

Por su parte, el diputado Javier Caballero, indicó que si actualmente se tiene una concesión de agua es porque en su momento se cumplí con el usarlo para el tema agrícola, pero que si valdría la pena hacer una actualización de quién la sigue necesitando y quién no.

“Hay que buscar que se le dé el uso correcto para el que fue adquirido en su momento, sobre todo pues en épocas que estamos todos buscando la manera de tener ahorros de agua, pues que la con agua haga este ejercicio, esta revisión que hasta donde tengo entendido la han estado llevando a cabo, pero bueno, pues creo que tener un título de concesión, no es ninguna ilegalidad, al contrario, pues en su momento seguramente hicieron los trámites correspondientes para acceder a ellos”, dijo Javier Caballero.

Así mismo, Melisa Peña de Movimiento, coincidió que cuando se dieron esas concesiones los políticos tuvieron que comprobar que s dedicaban el sector agrícola y que la Conagua debería revisar si aún las necesitan o no.