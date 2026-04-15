Piden revisión de sentencia y confirman condena de 170 años

Durante cuatro meses, el magistrado analizó y estudió cada una de las pruebas presentadas por la fiscalía y por los abogados defensores.

Luego de interponer un recurso de reposición de proceso, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia confirmó la condena de 170 años de cárcel contra dos violadores.

Bernabé y su cómplice Agustín, habían sido condenados por un juez de control en el mes de diciembre del 2025.

Al estar en desacuerdo del procedimiento, los detenidos a través de su abogado defensor interpusieron el recurso de reposición de proceso penal.

El expediente con las pruebas anexadas de la Fiscalía Especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres, fueron puestas a disposición de un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia en Nuevo León.

Durante cuatro meses, el magistrado analizó y estudió cada una de las pruebas presentadas por la fiscalía y por los abogados defensores.

Tras el análisis, el segundo fallo fue dado a conocer a los detenidos y en el oficio las autoridades confirmaron la pena de 170 años de cárcel para cada uno de sujetos.

Ambos fueron condenados por los delitos de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, equiparable a la violacion, corrupcion de menores y abuso sexual.

Los detenidos fueron capturados por agentes ministeriales al ser encontrados responsables de agredir a una menor de 11 años de edad.