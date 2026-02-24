Piden revisar TUA y concesión con OMA en Aeropuerto de Monterrey

En el acuerdo también se solicitó acelerar las remodelaciones en el aeropuerto y que se informe de manera concreta qué acciones se están implementando

Ante las malas condiciones que persisten en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, diputados en el Congreso del Estado solicitaron la suspensión de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) y una revisión a la concesión con el Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) por presunto incumplimiento en las condiciones necesarias.

Plantean suspender la TUA por altas tarifas

El diputado del PRI, Héctor Morales, presentó el punto de acuerdo ante el Pleno y señaló que la TUA en Monterrey es de las más altas a nivel nacional, sin que el aeropuerto cumpla con las expectativas que implica ese costo.

“Esta problemática resulta aún más delicada si se considera que el Aeropuerto Internacional de Monterrey tiene una de las Tarifas de Uso Aeroportuario (TUA) más altas de México. Tras un incremento del 7%, la TUA supera los 600 pesos en vuelos nacionales y alcanza los 1,115 pesos en vuelos internacionales, monto que se incorpora al precio final del boleto. Entonces, si los usuarios están asumiendo uno de los costos más elevados del país, resulta necesario exigir que ese pago se refleje en la infraestructura funcional, en los servicios eficientes y en las condiciones operativas acordes con la dimensión económica de Nuevo León”.

Exigen acelerar remodelaciones y transparentar avances

En el acuerdo también se solicitó acelerar las remodelaciones y detallar qué acciones se realizan para evitar que los usuarios enfrenten las actuales deficiencias en las instalaciones.

Morena pide revisar concesión con OMA

Por separado, la diputada de Morena, Greta Barra, señaló que, a diferencia de otros aeropuertos administrados por el Gobierno Federal, el de Monterrey está concesionado a una empresa privada, por lo que consideró necesario revisar dicha concesión.

“Yo creo que sí, tendría que haber un diálogo con OMA para justamente ver qué se puede mejorar, porque sí, creo que es algo que tenemos que visibilizar, que le está afectando a la gente, me toca ver constantemente a personas, adultas mayores, batallar, cargando sus maletas a madres con hijas e hijos, también batallando para lo mismo. Entonces, más allá de quitar la concesión, yo creo que tendríamos que revisar esa concesión y sobre todo que el gobierno del Estado tiene que entablar un diálogo, pero un diálogo importante y formal con OMA”.

Persisten áreas cerradas y fallas en instalaciones

Usuarios han señalado que continúan áreas cerradas, hay asientos insuficientes en salas de previo abordaje y algunas escaleras eléctricas permanecen fuera de servicio desde hace meses, lo que genera molestias para quienes esperan varias horas su vuelo.